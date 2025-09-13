Revelan cuándo Flavio Briatore comunicará su decisión sobre el futuro de Colapinto en Alpine

En las últimas horas se conoció cuándo Flavio Briatore, asesor ejecutivo del equipo francés, hablará sobre el futuro del pilarense en la F1.

Se reveló cuándo Flavio Briatore comunicará su decisión sobre el futuro de Franco Colapinto en Alpine.

Franco Colapinto sigue preparándose para lo que será el Gran Premio de Azerbaiyán el próximo fin de semana. El piloto de 22 años buscará sumar sus primeros puntos de la temporada y también los primeros desde su llegada a Alpine. De todas formas, a pesar de que aún no sumó, su rendimiento en las últimas carreras fue progresivo y está dejando buenas impresiones dentro del box.

Tal es así, que en la previa del GP de Italia, Flavio Briatore se refirió a la continuidad del pilarense dentro de la escudería francesa en 2026: “Tal vez sería de Franco el segundo lugar, pero todavía no se tomó una decisión. Normalmente ‘estabilidad’ significa que los mantendremos a ambos. Lo más importante es hacer un coche que rinda”, sentenció.

Ahora, en las últimas horas, la agencia francesa AFP o el portal español Grada 3, dieron a conocer la fecha en la que el asesor ejecutivo de la escudería francesa dará a conocer al segundo piloto de la próxima temporada: a fines de octubre.

alpine colapinto Franco Colapinto se prepara para disputar el GP de Azerbaiyán. www.francolapinto.com

Esto implica que ocurriría entre el Gran Premio de México y el de Brasil. En consecuencia, Franco Colapinto dispondrá de cuatro competencias (Bakú, Singapur, Estados Unidos y México) para demostrarle a Briatore y al resto del equipo que es el candidato ideal para quedarse con el asiento durante toda la próxima temporada.