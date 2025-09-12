La revelación de Franco Colapinto antes del Gran Premio de Azerbaiyán: "Algo bueno puede pasar"
Franco Colapinto se prepara para un nuevo desafío junto a Alpine en la máxima categoría del automovilismo mundial.
La Fórmula 1 deja atrás Europa y viaja a Bakú para disputar el Gran Premio de Azerbaiyán, que se correrá el domingo 21 de septiembre desde las 08:00 (hora argentina). En la previa, Franco Colapinto sorprendió al revelar cuáles son los tres circuitos donde cree que puede mejorar su rendimiento personal en la máxima categoría del automovilismo.
Tras un inicio de temporada complejo en Alpine, el piloto argentino reconoció que su monoplaza tiene limitaciones claras en cuanto a potencia y velocidad respecto de sus rivales directos. Sin embargo, el oriundo de Pilar mantiene la expectativa de destacarse en ciertos escenarios que podrían favorecerlo.
En diálogo exclusivo con Fox Sports, Colapinto mencionó sin dudar: “México el año pasado fue un buen circuito para Alpine. Si bien tiene una recta muy larga, no hay mucho tiempo para ir a fondo. Hay muy poca carga aerodinámica, vas patinando mucho”. Esa particularidad del trazado, explicó, le permite pensar en un fin de semana competitivo.
México, Brasil y Qatar, en la mira de Franco Colapinto
El argentino agregó que no solo México está entre sus preferidos, sino también Brasil. “México y Brasil son carreras que espero, más que nada por los fanáticos y las ganas de ver a los argentinos y a la gente bancando”, afirmó. Luego, con entusiasmo, sostuvo: “Además con lluvia, algo bueno puede pasar”.
Para completar, Colapinto señaló un tercer circuito en el que confía: “Qatar es un circuito que disfruto manejar, con curvas rápidas, que me gustan. No es lo mejor para nuestro auto pero puede ser un fin de semana que, si salen las cosas bien… Así que esperemos que sean tres buenas carreras”.
Un presente desafiante en Alpine
A pesar de la confianza, los números reflejan la dificultad del presente. En lo que va de la temporada 2025, Colapinto todavía no logró sumar puntos en el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Su compañero Pierre Gasly sí consiguió unidades, lo que aumenta la presión interna y externa sobre el argentino, que busca consolidarse en la categoría tras su paso por Williams.
En medio de esta situación, Colapinto dirigió un mensaje de aliento al equipo Alpine en Enstone: “En las situaciones difíciles es cuando creces como equipo, como persona. Sé que cada uno de ustedes está haciendo eso para llegar a donde queremos y nos merecemos. Les quería agradecer mucho por eso”.
Horarios del GP de Azerbaiyán (hora argentina)
- Práctica libre 1: viernes 19 de septiembre – 5:30 AM
- Práctica libre 2: viernes 19 de septiembre – 9:30 AM
- Práctica libre 3: sábado 20 de septiembre – 5:30 AM
- Clasificación: sábado 20 de septiembre – 9:00 AM
- Carrera: domingo 21 de septiembre – 8:00 AM