La revelación de Franco Colapinto antes del Gran Premio de Azerbaiyán: "Algo bueno puede pasar"

Franco Colapinto se prepara para un nuevo desafío junto a Alpine en la máxima categoría del automovilismo mundial.

La Fórmula 1 deja atrás Europa y viaja a Bakú para disputar el Gran Premio de Azerbaiyán, que se correrá el domingo 21 de septiembre desde las 08:00 (hora argentina). En la previa, Franco Colapinto sorprendió al revelar cuáles son los tres circuitos donde cree que puede mejorar su rendimiento personal en la máxima categoría del automovilismo.

Tras un inicio de temporada complejo en Alpine, el piloto argentino reconoció que su monoplaza tiene limitaciones claras en cuanto a potencia y velocidad respecto de sus rivales directos. Sin embargo, el oriundo de Pilar mantiene la expectativa de destacarse en ciertos escenarios que podrían favorecerlo.

En diálogo exclusivo con Fox Sports, Colapinto mencionó sin dudar: “México el año pasado fue un buen circuito para Alpine. Si bien tiene una recta muy larga, no hay mucho tiempo para ir a fondo. Hay muy poca carga aerodinámica, vas patinando mucho”. Esa particularidad del trazado, explicó, le permite pensar en un fin de semana competitivo.

México, Brasil y Qatar, en la mira de Franco Colapinto El argentino agregó que no solo México está entre sus preferidos, sino también Brasil. “México y Brasil son carreras que espero, más que nada por los fanáticos y las ganas de ver a los argentinos y a la gente bancando”, afirmó. Luego, con entusiasmo, sostuvo: “Además con lluvia, algo bueno puede pasar”.

Para completar, Colapinto señaló un tercer circuito en el que confía: “Qatar es un circuito que disfruto manejar, con curvas rápidas, que me gustan. No es lo mejor para nuestro auto pero puede ser un fin de semana que, si salen las cosas bien… Así que esperemos que sean tres buenas carreras”.