Revelan videos inéditos del tremendo enojo de Briatore con Colapinto al debutar en Alpine

El choque en la clasificación de Imola desató una fuerte discusión entre Franco Colapinto y Flavio Briatore, revelada por la serie de la Fórmula 1.

Flavio Briatore y Franco Colapinto son protagonistas de la octava temporada de la serie Formula 1: Drive to Survive que se emite en Netflix.

El debut de Franco Colapinto con Alpine en la temporada 2025 dejó una escena de máxima tensión que ahora salió a la luz. La nueva temporada de Formula 1: Drive to Survive exhibe un duro cruce con Flavio Briatore tras el accidente sufrido en la clasificación en Imola.

En su primera salida a pista durante la Q1, el piloto de Pilar perdió el control del A525 y terminó contra el muro, dañando gravemente el monoplaza. El incidente no solo complicó su estreno deportivo, sino que también encendió la furia dentro del equipo por el impacto económico que implica un choque bajo el actual techo presupuestario de la Fórmula 1.

El choque en Imola que desató la furia dentro de Alpine La reacción de Briatore al accidente de Colapinto en Imola La reacción de Briatore al accidente de Colapinto en Imola. Netflix Las cámaras captaron el momento en que Briatore encara al argentino por los daños. Colapinto reconoció el error: “Fue una cagada mía”. La respuesta del italiano fue todavía más dura: “No deberías cometer esos errores. Fue una cagada tuya, pero si tu cagada rompe el auto, también es una cagada mía”.

Lejos de calmarse, el dirigente remarcó quién toma las decisiones dentro de la escudería cuando el piloto sugirió cambios en el coche tras el golpe. “Yo decido qué hacer. El problema sos vos, tenés que mejorar”, le espetó, en una escena que ya genera repercusión en redes.

La dura reprimenda de Briatore a Colapinto que muestra Drive to Survive La conversación de Colapinto y Gasly con Briatore La conversación de Colapinto y Gasly con Briatore. Netflix El trasfondo del enojo tiene explicación: con el límite presupuestario impuesto por la FIA, cada reparación afecta el desarrollo del auto. Piezas de fibra de carbono, alerones y componentes aerodinámicos pueden costar cientos de miles de dólares, por lo que un accidente temprano representa un golpe directo a la competitividad del equipo.