El emotivo recuerdo del exjefe de Colapinto en Williams en la previa del GP de Bakú: "Esa carrera está en..."

El jefe de Williams compartió un mensaje cargado de nostalgia a un año del 8° lugar de Franco Colapinto en Bakú. Ahora, regresa al mismo circuito con Alpine.

James Vowles, jefe de equipo de Williams en 2024 y gran responsable de la llegada de Franco Colapinto a la Fórmula 1, sorprendió con un mensaje en redes sociales en la previa del Gran Premio de Azerbaiyán, que se disputará desde este viernes.

El británico posteó varias fotos en Instagram recordando la actuación de aquel fin de semana en el que Colapinto y Alex Albon terminaron dentro del top 10. Fue justamente en Bakú donde el piloto argentino consiguió sus primeros puntos en la máxima categoría, con apenas 21 años.

“¡Estamos en camino a Bakú! Una carrera que ocupa un lugar especial en mi corazón. Aseguramos 10 puntos aquí el año pasado en una actuación sobresaliente durante una campaña difícil. Esa carrera me destacó en cuanto a lo que realmente es este equipo. Trabajo en equipo, determinación, pasión y resistencia“, escribió Vowles.

James Vowles recordó la histórica actuación de Colapinto en Bakú 2024 Williams Colapinto Bakú

El ingeniero, que fue decisivo para abrirle las puertas de la F1 a Colapinto, también dejó un mensaje optimista sobre lo que puede pasar este fin de semana: “Volvemos a este circuito este año en un lugar mejor y con un coche competitivo. ¡Tomaremos los aprendizajes de Monza y buscaremos hacer un fuerte espectáculo en el primero de los fly-aways! ¡Volvamos a ello!“.