Reunión clave en AFA: el rumor que genera revuelo a tres fechas del final de la Primera Nacional

Este miércoles por la tarde se reúne el Comité Ejecutivo de la AFA y algunos rumores hablan de la posibilidad concreta de cambios importantes.

Este miércoles se reúne el Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino. Y hay expectativa. ¿Por qué? Porque en los últimos días creció el rumor (por ahora es eso) de que podrían anularse dos de los cuatro descensos de la Primera Nacional al Federal A o a la B Metropolitana.

Si bien, como dice el refrán, 'cuando el río suena, piedras trae', por ahora no hay información certera sobre la posibilidad de que los dirigentes del ascenso argentino tengan en el temario de este miércoles el debate sobre los equipos que perderán la categoría. Pero, todo puede pasar.

Hasta el momento, en la segunda categoría del fútbol argentino descienden 2 equipos por zona, 4 en total, según lo estipulado en el comienzo de la temporada.

tapia ferro Tapia, en la cancha de Ferro, uno de los clubes complicados con el descenso.

La situación a tres fechas del final Si el torneo terminase hoy, los cuatro equipos que perderían la categoría son: Arsenal de Sarandí y Alvarado, por la Zona A, y Talleres de Remedios de Escalada y el CADU, por la Zona B. Estos dos últimos, salvo un milagro, o una decisión de la AFA, están condenados, ya que están muy lejos de Colón de Santa Fe, el siguiente equipo en la tabla.