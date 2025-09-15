La fuerte autocrítica del DT de Deportivo Maipú por un aspecto del juego de su equipo

Deportivo Maipú dejó pasar otra chance, en condición de local, de alejarse de los equipos que lo persiguen en la tabla de posiciones de la Zona A de la Primera Nacional . El Cruzado apenas empató sin goles ante un pobre All Boys en un encuentro correspondiente a la fecha 31 del torneo, y sigue en la octava colocación.

La igualdad le permitió al Botellero continuar en zona de clasificación, pero no puede alejarse de los perseguidores, ni alcanzar al séptimo, más allá de las oportunidades que ha tenido en las últimas jornadas, sobre todo en el Omar Higinio Sperdutti .

Es por eso que el entrenador del equipo, Alexis Matteo , volvió a lamentarse por el nivel del equipo en ataque y reconoció, al mismo tiempo, que deben ganar en casa. "No salió el plan de juego, sobre todo en la fase ofensiva. Nos enfrentamos a un rival que se replegó muy bien y nos faltó estar más fino para poder, en los últimos metros, transformar la tenencia en situaciones de gol. Intentamos meter dos delanteros centros para tener más peso en el área, pero no tuvimos muchas situaciones".

A pesar de la sincera autocrítica, Matteo destacó el aspecto defensivo y dijo: "Me voy satisfecho porque All Boys no pateó al arco, pero contento no porque queríamos sumar de a tres para sacar una diferencia en la zona de reducido. Pero siempre digo lo mismo, cuando no se puede ganar no hay que perder".

Por otro lado, argumentó: "Siempre que no se gana de local, uno se lamenta. Hoy no alcanzó pero fuimos competitivos como lo estamos haciendo en esta última parte del torneo. Me hubiese gustado sumar de a tres pero no generamos lo que generamos habitualmente de local".

Alexis Matteo, DT de Maipú Matteo terminó conforme con el empate de Maipú, pero admitió la falta de eficacia de su equipo.

Sobre la ausencia de Rubens Sambueza por lesión, el DT expresó que el equipo lo extrañó y dijo: "Se extraña la tranquilidad que nos da Sambu adentro de la cancha, de cuándo acelerar, de cuándo no, de cuándo hacer un ataque rápido, cuándo uno elavorado, lo maneja a la perfección, pero bueno, él no estuvo y el que entra debe hacerlo bien. Hay que dar vuelta la página".

"No perder en estas últimas fechas es positivo, como tener el arco en cero. Somos los primeros en querer ganar, pero hay cosas positivas", completó.

Lo que viene para Deportivo Maipú

Deportivo Maipú, que siga dependiendo de sí mismo para meterse en el reducido por el segundo ascenso, jugará la próxima jornada ante Arsenal, en Sarandí, el sábado a las 15.30.

Luego de ese partido, le quedaron los choques con Colegiales y Atlanta.