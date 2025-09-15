Video: la terrible atajada de Juan Pablo Cozzani a Cristiano Ronaldo en Arabia

El exarquero del Deportivo Maipú se lució ante el astro portugués con una salvada que no olvidará jamás.

La carrera del mendocino Juan Pablo Cozzani, actual arquero del Al Kholood de Arabia Saudita, sumó este fin de semana una nueva historia que seguramente quedará en el recuerdo del arquero nacido en Guaymallén, no sólo por la trascendencia del momento sino también por la importancia de la situación en el partido.

Este domingo, el equipo de Cozzani enfrentó al Al Nassr, el conjunto en donde se destacan varias figuras del fútbol mundial como el francés Kingsley Coman, el senegalés Sadio Mané, el portugués Joâo Félix y la presencia estelar de Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo En la previa del partido, Ronaldo recibió la Bota de Oro al máximo goleador de la temporada pasada. Prensa Al Nassr

El partido, que se disputó en el estadio Al Awwal Park y correspondió a la fecha 2 de la Saudí Pro League, finalizó con victoria del anfitrión por 2 a 0 con tantos de Mané e Iñigo Martínez. Sin embargo, Cozzani vivió un momento que no olvidará jamás.

La terrible atajada de Juan Pablo Cozzani a Cristiano Ronaldo Más allá de la derrota, el exarquero del Deportivo Maipú y reciente campeón con Platense, tuvo la posibilidad de taparle un mano a mano a Cristiano Ronaldo, cuando el encuentro todavía estaba empatado sin goles.