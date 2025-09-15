Picante, Fernando Muslera dio a entender una supuesta confesión de Nacho Fernández sobre su gol: "Que te lo reconozca es peor"
Luego de la derrota de Estudiantes, Fernando Muslera dejó una gran incógnita sobre una charla que tuvo con el mediocampista de River en off. ¿Fue mano?
La imagen de la discutida jugada del gol de Ignacio Fernández que sentenció el 2-0 a River en La Plata todavía sigue dando vuelta en la cabeza de Estudiantes, que perdió la chance de subirse a lo más alto de la Zona A del campeonato. Y más después de la picante declaración de Fernando Muslera, arquero del Pincha, post derrota ante el Millonario.
El charrúa, en charla con el programa Paso a Paso de TyC Sports, dejó una opinión contundente sobre el tanto del mediocampista de la Banda, que en primera instancia había sido anulado por una mano previa en la jugada y, tras el chequeo en el VAR, el árbitro Ramírez lo terminó convalidando.
Te Podría Interesar
La declaración de Muslera sobre el discutido gol de Nacho Fernández
"Naturalmente, por el efecto de un zurdo, si le pega en el pecho tiene que irse afuera la pelota, y le queda adelante", explicó el histórico arquero de la Selección de Uruguay. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su frase siguiente.
"Que te lo reconozca después del partido es peor", dijo Muslera, dando a entender que Fernández le habría admitido en off que la pelota impactó en su brazo. Ante la repregunta del periodista Matías Pelliccioni sobre este tema, el 1 de Estudiantes no quiso dar más detalles y contestó con una sonrisa reveladora.
Nacho negó la mano post partido
"Nunca dudé. Para mí me pega en el pecho", sentenció el volante zurdo tras el partido en La Plata. Lo cierto es que en las imágenes se observa bien como la pelota primero toca el pecho de Nacho. Lo que no quedó claro en las cámaras que le mostraron al árbitro en el VAR es si luego de ese toque hay un impacto la mano del jugador de River. Eso también fue un argumento clave para que Nicolás Ramírez convalide el gol.