River aguantó con diez, derrotó 2-1 a Estudiantes en La Plata y es el único líder de la Zona B
Con goles de Galoppo y Nacho Fernández, River le ganó 2-1 a Estudiantes de La Plata. Aguantó con uno menos por la roja a Martínez Quarta y volvió a la punta.
River le ganó 2-1 a Estudiantes de La Plata en el estadio Jorge Luis Hirschi por la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, en el último encuentro de ambos equipos antes de sus respectivas series de cuartos de final en la Copa Libertadores.
Giuliano Galoppo e Ignacio Fernández marcaron a los 6 y 13 minutos para adelantar a River 2 a 0 frente a Estudiantes, en el estadio Uno de La Plata.
Santiago Núñez convirtió a los 46 minutos del segundo tiempo el descuento para Estudiantes, que pierde 2-1 ante River.