Atento, River: Palmeiras goleó en el Brasileirao y llega afilado al duelo copero en el Monumental
Palmeiras, rival de River en los cuartos de final de la Libertadores, llega en modo demoledor. El equipo de Abel Ferreira trituró 4-1 a Inter de Porto Alegre.
Palmeiras llega con la moral por las nubes al cruce copero con River. El equipo de Abel Ferreira, su rival en cuartos de final de la Copa Libertadores, aplastó 4-1 a Inter de Porto Alegre en Allianz Parque por el Brasileirao, con un primer tiempo arrollador en el que marcó cuatro goles en apenas 45 minutos.
La exhibición empezó temprano. A los cuatro minutos, Felipe Anderson asistió a Vitor Roque, que definió con clase ante Sergio Rochet. Fue apenas un anticipo de lo que vendría, con un Verdão intenso y letal cada vez que pisaba el área.
Te Podría Interesar
El segundo no tardó: tras una recuperación de Murilo, Vitor Roque pivoteó y el argentino José López abrió la jugada para que Facundo Torres vuelva a asistir al delantero brasileño. En 20 minutos, Palmeiras ya ganaba 2-0.
Los cuatro goles de Palmeiras ante Inter de Porto Alegre
El tercero fue una joya colectiva: combinación de Anderson, Piquerez y Torres que terminó con un remate del ex Lazio. Rochet dio rebote y Lucas Evangelista lo mandó a guardar. Tres goles en media hora que dejaron groggy al Inter.
Y para coronar, antes del descanso, Gustavo Gómez bajó un pelotazo y otra vez Vitor Roque apareció para firmar su hat trick. En el segundo tiempo, Johan Carbonero descontó para los de Porto Alegre, pero la historia ya estaba sentenciada.
Con este triunfo, Palmeiras quedó a un punto de Flamengo en la cima del Brasileirao y viaja a Núñez con toda la confianza. River, que abrirá la serie el miércoles en el Monumental, sabe que tendrá enfrente a un rival que mostró todas sus armas.