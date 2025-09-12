Francescoli lanzó una polémica frase sobre River en la Libertadores y Ruggeri salió al cruce: "No estoy de acuerdo con Enzo"

River Plate está a 5 días de comenzar la llave más importante del año. El miércoles 17 enfrentará a Palmeiras en el Monumental por la ida de cuartos de final de la Copa Libertadores, el principal objetivo que se trazó el club al comenzar la temporada y la gran obsesión de los hinchas, jugadores y cuerpo técnico.

Si bien el Millonario es uno de los candidatos a ganar el certamen, enfrente tiene nada menos que a un Verdao que en los últimos años viene siendo uno de los mejores equipos del continente y que no deja de reforzarse con jugadores de calidad. En ese sentido, este jueves Enzo Francescoli, ídolo del cuadro de Núñez y actual manager de la institución, lanzó un frase polémica sobre de este cruce.

La polémica frase de Enzo Francescoli y la respuesta de Ruggeri

"Sería una frustración grande si River queda en el camino, pero no sería un fracaso. River está compitiendo en los tres frentes, que no es nada fácil en el fútbol de hoy, tan dinámico, tan atlético...", apuntó en diálogo con F12 por ESPN el uruguayo campeón de América con la Banda en 1996.

"Sería duro, pero yo soy, por mi formación de vida y deportiva, de los que creen en el 'borrón y cuenta nueva'. Habrá que bancarse la crítica, empezar de vuelta e intentar ser campeones la próxima. Todos estamos convencidos de que estamos en el camino correcto", insistió el exenganche en la misma sintonía.