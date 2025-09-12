El desubicado comentario de Ruggeri sobre Blondel delante de Morena Beltrán: "¿Por qué su novio, marido o amante no...?"

Oscar Ruggeri quiso averiguar por qué hace tanto tiempo Blondel no juega en Boca, pero lo hizo con una desafortunada pregunta que incluyó a Morena Beltrán. Su reacción.

El panorama en Boca Juniors, tras los más recientes triunfos, está mucho menos convulsionado que hace unas pocas semanas atrás. Y si bien muchos de los mayores focos de conflicto parecen estar solucionados, como la larga racha sin ganar o la disolución del Consejo de Fútbol, hay situaciones que siguen sin estar del todo claras, como la de Lucas Blondel.

El lateral derecho, que había tenido bastante participación en el primer semestre del año y sus buenas actuaciones lo habían llevado a ser convocado para la Selección de Suiza, lleva varios meses sin jugar, colgado por Miguel Ángel Russo, y no se termina de entender por qué. En ese sentido, este jueves Oscar Ruggeri indagó en el tema en F90 por ESPN, pero lo hizo con un desubicado comentario que incluyó a Morena Beltrán, compañera suya de programa y pareja del futbolista desde 2023.

"No quiero que Morena intervenga. Al novio, esposo, marido, amante de Morena no lo nombra nadie. Nadie sabe si está afuera, si está adentro, no va nunca al banco... Quiero saber por qué (pasó) de jugar, creo que bastante bien, a estar desaparecido de todo. Ni de suplente del tercero está", le preguntó el Cabezón a Augusto César, cronista del Xeneize del canal.

Mientras Ruggeri hacía su intervención, la cámara fue captando las distintas reacciones de Morena Beltrán, que en un principio esbozó una sonrisa, sorprendida por la alocución, y luego se limitó a observarlo con una expresión de clara incomodidad ante la situación. "Blondel se entrena con el grupo normalmente. Pero no es tenido en cuenta por Russo, no va al banco de los suplentes", se limitó a responder el movilero respecto de la situación del jugador.