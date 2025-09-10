Oscar Ruggeri reveló por qué quiso pegarle a Chilavert en un Vélez-San Lorenzo: "Me hizo lo peor que te pueden hacer"

Oscar Ruggeri recordó el escandaloso cruce con José Luis Chilavert en un Vélez-San Lorenzo de 1996 y contó detalles inéditos de aquella pelea.

Oscar Ruggeri volvió a dar un imperdible relato de una de las escenas más calientes de los 90. Foto: captura de TV.

En el inicio del programa en el que participa en ESPN, Oscar Ruggeri se topó con una figurita suya del Mundial de USA 1994 y otra de José Luis Chilavert en Corea-Japón 2002. Ese detalle alcanzó para que el Cabezón desempolvara un recuerdo picante: el cruce con el arquero en 1996, cuando jugaba para San Lorenzo y enfrentó a Vélez.

“Qué bestia, eh. La mirada… qué loco fui yo. Si se te tira ese oso… el tema es que no te agarre, si pegás y te vas…”, comentó Ruggeri entre risas, al analizar la imagen de Chilavert. La secuencia se completó con el video de aquella violenta barrida en la que casi lo engancha, tras correrlo varios metros fuera del área.

Oscar Ruggeri volvió a contar su pelea más recordada con Chilavert El día que Ruggeri quiso pegarle a Chilavert y terminó en el banco con Veira El día que Ruggeri quiso pegarle a Chilavert y terminó en el banco con Veira ESPN

El campeón del mundo en México 86 repasó el momento en el que Ángel Sánchez, árbitro del partido, decidió no expulsarlo pese a la agresión: “Qué me va a echar si le hablé y le dije. Chilavert me escupió en la cara. Si a cualquiera de ustedes los escupen, ¿se quedan quietos y se van a su casa? Es lo peor que te pueden hacer, y Sánchez lo vio”.

Ruggeri reconoció que había perdido el control: “Me quedé de 9. Le iba a pegar, le dije que no me importaba más el partido. Le dije que me quedaba para pegarle porque no me importaba más nada”. Y sumó otro recuerdo: “Cuando bajé al banco, la gente de Vélez me quería matar. Me tiraron con todo”.