El duro consejo de Oscar Ruggeri a Russo tras la eliminación de Boca de la Copa Argentina: "Que se vaya a..."

Oscar Ruggeri habló desde el cariño, pero no se guardó nada. Le pidió a Russo que dé un paso al costado por su salud y apuntó con dureza a la dirigencia de Boca.

La eliminación de Boca ante Atlético Tucumán por Copa Argentina sigue generando reacciones fuertes. Una de las más contundentes la dio Oscar Ruggeri, que lanzó una durísima reflexión sobre el momento que atraviesa Miguel Ángel Russo y le dejó un consejo que mezcló preocupación, afecto y crítica: “No debió haber agarrado Boca”.

El Cabezón fue claro desde el inicio en su participación como panelista de F90, por ESPN: “Es un tema bastante delicado. Los que apreciamos a Miguel y tenemos buena relación sabemos que está pasando por una enfermedad y no sé si está en condiciones para estar parado en un entrenamiento o en una cancha”.

Ruggeri hizo referencia al cáncer de próstata que Russo transitó en el pasado y pidió mayor sensibilidad por parte de la dirigencia: "Estaba sentado en la cancha, no salió en ningún momento. Luego vi la conferencia y dije: '¿Por qué esa conferencia? ¿Por qué lo mandan? ¿Por qué va a esa conferencia?'. Realmente me duele porque lo recontra conozco, fuimos compañeros y sé cómo es".

Aunque intentó no herir, fue tajante: “Para mí no está en condiciones de estar en un club como este. Lo digo con el mayor respeto del mundo. Lo veo de afuera, pero no le veo la fuerza de pararse delante del grupo y decirle a los jugadores cómo son las cosas. Menos en un club como Boca, que al día siguiente te liquidan”.

Ruggeri incluso le sugirió a Russo que deje el cargo: “Miguel tiene que irse a su casa, con su familia, a descansar, a vivir. Que se vaya de viaje, que no se meta más en estos quilombos porque no está en condiciones. Y menos él. Esto te genera estrés, no dormís. Miguel anoche, ¡qué va a dormir!”.