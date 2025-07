La confesión de Franco Colapinto antes del GP de Bélgica: "Lamentablemente me pasó a mí"

Franco Colapinto, tras el mal trago en Silverstone

Sobre el problema específico que lo dejó fuera de competencia, Colapinto detalló: “Tuvimos un problema con la caja. Hay momentos que está cerca de romperse y lamentablemente me pasó a mí. Fue una pena”. No obstante, aseguró que el equipo ya está enfocado en evitar que la situación se repita: “Estamos trabajando con el equipo para que ese problema no vuelva a pasar”.