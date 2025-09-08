El irrisorio premio económico que recibió Vélez por ganar la Supercopa Argentina: ¡20 veces menos que en Brasil!

Tras vencer 2-0 a Central Córdoba, Vélez se consagró supercampeón del fútbol argentino, pero la retribución económica no fue muy abultada.

Vélez Sarsfield, que le ganó 2-0 este sábado a Central Córdoba de Santiago del Estero y se consagró campeón de la Supercopa Argentina 2025 (la segunda en su haber y el título número 19 en su palmarés), recibió la módica suma de 100 mil dólares.

Este sábado, en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario, el equipo de Guillermo Barros Schelotto venció 2-0 a los de Omar De Felippe con dos goles del defensor Jano Gordon y se quedó con la Supercopa Argentina, certamen que no conquistaba desde 2013 cuando venció a Arsenal en San Luis.

Maher Carrizo, una de las figuras de Vélez en la final, levanta la Supercopa Argentina. El Fortín logró su segundo título en 2025. Vélez se consagró supercampeón en el Gigante de Arroyito. FotoBaires

Por haberse consagrado campeón de este certamen que reúne a los campeones de la Liga Profesional y de la Copa Argentina, el equipo del barrio porteño de Villa Luro recibió la módica suma de 100 mil dólares, un número ampliamente menor a lo que se gana en la misma competición pero en otros países.

Cuánto reciben en otros países por ganar la Supercopa En Francia, la Supercopa entrega 2,3 millones de dólares. mientras que en Brasil otorga, US$ 2.120.000 (1.120.000 por acceder a la final y 1.000.000 por ganarla). 5,8 millones total es lo que se abona en Alemania. Los que más entregan son España e Italia, que otorgan 10,5 millones de dólares cada uno.