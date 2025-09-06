Vélez y Central Córdoba definen en el Gigante de Arroyito al campeón de la Supercopa Argentina: hora y TV

Vélez y Central Córdoba jugarán una nueva final entre ambos, tras la de la Copa Argentina 2024, en busca de definir al super campeón del fútbol argentino.

Vélez, protagonista en el torneo Clausura y la Copa Libertadores, se enfrentará este sábado a Central Córdoba de Santiago del Estero en el marco de la final de la Supercopa Argentina. El encuentro se disputará en el estadio Gigante de Arroyito desde las 16, contará con el arbitraje de Facundo Tello, mientras que Nicolás Lamolina estará en el VAR y la transmisión estará a cargo de ESPN y Disney +.

Vélez llega a la final con un gran presente El equipo del entrenador Guillermo Barros Schelotto viene de ganarle 3-0 a Lanús, el pasado sábado, en el marco de la séptima fecha del Grupo B del torneo Clausura, vive un gran presente siendo escolta a un punto del líder River en el certamen doméstico y en los cuartos de final de la Copa Libertadores se enfrentará a Racing a mediados de septiembre.

El pibe Godoy puso en ventaja a Vélez Sarsfield ante el Rojo en Liniers Vélez vive un gran presente de la mano de los mellizos Barros Schelotto. FotoBaires

Será la segunda vez que Vélez dispute la final de la Supercopa Argentina siendo la primera en 2013 cuando le ganó 1-0 a Arsenal de Sarandí en Catamarca con el gol de Héctor Canteros. Aquel partido se disputó el 31 de enero de 2014 y los de Liniers conquistaron la segunda edición del certamen.

Central Córdoba en busca de hacer historia Por su parte, el equipo de Omar De Felippe viene de ganarle 2-0 a Estudiantes La Plata, el pasado sábado en condición de local, en el marco de la séptima fecha del Grupo A del Torneo Clausura. Eliminado de la Copa Sudamericana por Lanús en octavos de final, el Ferroviario es escolta a un punto del líder Barracas Central.