El sincericidio de Guillermo Barros Schelotto tras el gran 3-0 de Vélez ante Lanús

Guillermo Barros Schelotto reconoció su error en el cambio en el partido ante Independiente y fue sincero sobre lo ocurrido aquella vez.

El Vélez de Guillermo Barros Schelotto atraviesa un gran presente. Luego de clasificar a cuartos de final de la Copa Libertadores, el Fortín sigue acumulando victorias en el torneo Clausura y el pasado sábado a la noche goleó por 3-0 a Lanús en Liniers con goles de Brian Romero, Tomás Galván y Maher Carrizo.

De esta manera, el cuadro de los Mellizos alcanzó la cima de la zona B con 14 unidades aunque está a la espera de lo que haga el River de Gallardo este domingo cuando reciba a San Martín de San Juan en el Monumental.

El enojo de Guillermo Barros Schelotto en el duelo ante Independiente Tras el final del partido, Guillermo Barros Schelotto habló en conferencia de prensa y allí lanzó un fuerte sincericidio sobre lo ocurrido hace dos semanas atrás en el duelo ante Independiente en el cual lo expulsaron por insultar al cuarto árbitro, Lucas Comesaña, tras un pequeño error en uno de los cambios. “¿Cómo me decís eso? Me muero si me decís que hago trampa. ¿Cómo voy a hacer trampa? Yo no hago trampa”, había dicho.

Guillermo Barros Schelotto explotó con el cuarto árbitro en Vélez-Independiente Guillermo Barros Schelotto explotó con el cuarto árbitro en Vélez-Independiente

Acto seguido, el árbitro del encuentro lo expulsó y el Mellizo explotó: “La reconcha de tu madre”, le dijo y hasta tuvo que ser separado por la seguridad debido a que empujó al cuarto juez. Esto le valió que fuera suspendido por dos jornadas, pero el Tribunal de Disciplina le bajó de dos a una fecha de suspensión (la cumplió en la victoria de Vélez ante Godoy Cruz).