Boca visita a Aldosivi en Mar Del Plata en busca de su tercera victoria al hilo: hora y cómo verlo en vivo

Boca, séptimo con nueve puntos, visitará este domingo al colista Aldosivi de Mar del Plata en el marco de la séptima fecha del Grupo A del torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro se disputará en el estadio José María Minella desde las 14.30 horas, con el arbitraje de Sebastián Zunino mientras que José Carreras estará en el VAR. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

Boca viene en alza y va en busca de su tercera victoria consecutiva El equipo del entrenador Miguel Ángel Russo viene de vencer 2-0 a Banfield, el pasado domingo en el estadio La Bombonera, por la sexta fecha del certamen doméstico. Tras ganarle a Independiente Rivadavia de Mendoza en la quinta jornada, este triunfo fue el segundo de Boca en lo que va del semestre y le dio aire tanto al director técnico como a los jugadores que venían siendo duramente cuestionados.

En relación con lo que fue la victoria ante el Taladro en condición de local, el entrenador Russo hará una sola modificación y será el retorno de Ayrton Costa a la zaga central por Marco Pellegrino que sufrió una lesión de segundo grado en el obturador externo izquierdo.

Aldosivi y un presente más que complejo Por su parte, el equipo de Mariano Charlier viene de perder 1-0 con Estudiantes de La Plata, el pasado lunes en condición de visitante, en el marco de la sexta fecha del torneo Clausura. El presente de Aldosivi no es el mejor: último en el Grupo A y anteúltimo tanto en la tabla anual como en los promedios, luchando para escapar de esa zona y no descender a la Primera Nacional.