El exfutbolista de Boca Mauricio "Chicho" Serna sufrió un robo en Neuquén

El hecho ocurrió mientras el ex Boca Chicho Serna cenaba en un restaurante céntrico de la ciudad. Uno de los ladrones fue detenido.

El exfutbolista de Boca Mauricio Chicho Serna sufrió un robo en Villa La Angostura, en la provincia de Neuquén. Gracias a las cámaras de seguridad, los efectivos lograron identificar al sospechoso y lo detuvieron. Sin embargo, en estos momentos, se encuentra en libertad.

El hecho delictivo ocurrió el miércoles pasado por la noche, mientras el exfutbolista colombiano cenaba en un restaurante. Según trascendió, los ladrones violentaron la ventanilla de su auto y se llevaron un bolso, en el cual tenía su celular y varias alhajas.

Inmediatamente, Serna realizó la denuncia y agentes de la Comisaría 28° analizaron las cámaras de seguridad para identificar a los sospechosos. Gracias a los análisis de las cámaras, los efectivos identificaron a uno de los delincuentes.

Por lo tanto, llevaron a cabo un allanamiento en el domicilio del sospechoso. Allí, los agentes encontraron un bolso con características similares al denunciado y una mochila con prendas que coincidían con las utilizadas durante el robo. Los objetos fueron secuestrados y el sospechoso fue detenido.

Chicho Serna robo Neuquén Policía de Neuquén