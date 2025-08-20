Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez, fue vinculada con un jugador de Boca

El silencio alimenta aún más el misterio, mientras las cámaras buscan nuevas pruebas de este romance de Lucía Celasco con un jugador de Boca.

Lucía Celasco fue señalada como protagonista de un nuevo romance. La nieta de Susana Giménez estaría saliendo con Nicolás Figal, defensor de Boca Juniors, según revelaron en LAM, lo que generó rumores y comentarios en redes sociales al ritmo de las pistas que dieron en vivo.

Lucía Celasco y un nuevo romance El programa conducido por Pepe Ochoa, en reemplazo de Ángel de Brito, jugó con el misterio al presentar la idea de una relación entre “una modelo millonaria por su familia” y “un jugador de fútbol tope de gama”. Poco después, las piezas del rompecabezas encajaron y los panelistas mencionaron a Lucía Celasco y al futbolista como los protagonistas de esta supuesta historia.

lucía Lucía Celasco. De acuerdo con lo dicho en el ciclo de América TV, el romance habría comenzado entre junio y julio. Los rumores tomaron más fuerza cuando trascendió que fueron vistos juntos en bares de Buenos Aires frecuentados por personalidades del ambiente. Testigos aseguran que no tuvieron reparos en mostrarse cercanos y que incluso protagonizaron gestos de cariño frente a otros clientes.

nico Yanina Latorre, una de las panelistas, aportó su visión y explicó que no habría inconvenientes alrededor de este romance porque ambos están solteros. Lejos de los escándalos que suelen acompañar a otros vínculos de famosos, este se presenta como un acercamiento que no incomoda a terceros. El tono liviano de sus declaraciones buscó bajarle dramatismo al asunto.