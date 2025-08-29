Un voraz incendio generó preocupación en El Carrizal

Las autoridades confirmaron que el incendio se registró esta tarde y fue controlado tras un intenso trabajo de emergencia.

Las autoridades confirmaron que el incendio registrado en El Carrizal, en el departamento de Luján de Cuyo, fue controlado exitosamente tras un intenso trabajo de emergencia. Los equipos especializados lograron sofocar las llamas que generaron preocupación entre los vecinos de la zona. Actualmente se desarrollan tareas de enfriamiento para evitar rebrotes.

El operativo de emergencia contó con la participación coordinada de múltiples organismos oficiales. Defensa Civil trabajó junto a los Servicios Públicos de Luján de Cuyo para atender la crisis. La Policía de la provincia colaboró en el perímetro de seguridad y control del tránsito.

Mirá el video del incendio (gentileza MateandoAndo): Incendio en El Carrizal

Los Bomberos Voluntarios de Luján de Cuyo fueron protagonistas centrales en la extinción del fuego. Su rápida respuesta y experiencia resultaron fundamentales para evitar que las llamas se propagaran. El trabajo articulado entre todas las fuerzas permitió una intervención eficaz y profesional.

