Se incendió un local de venta de baterías en Maipú

El siniestro se registró este mediodía en un local ubicado entre Maza y Rodríguez Peña.

El incendio se produjo en un local de venta de baterías ubicado en Maipú.

Un voraz incendio se desató este mediodía en un local dedicado a la venta de baterías ubicado en la intersección de Maza y Rodríguez Peña, en el departamento de Maipú. El siniestro generó una rápida movilización de los servicios de emergencia locales, que acudieron inmediatamente al lugar para controlar las llamas que amenazaban con propagarse.

Múltiples dotaciones de bomberos se trasladaron al lugar para combatir el fuego que consumía el local comercial. Los equipos del Cuartel Central trabajaron en conjunto con los Bomberos Voluntarios de Maipú y Godoy Cruz, coordinando las tareas de extinción desde diferentes frentes para contener las llamas.

La magnitud del siniestro obligó a las autoridades a solicitar apoyo hídrico adicional al municipio de Maipú. Esta medida resultó necesaria debido a la intensidad del fuego y la naturaleza de los materiales almacenados en el establecimiento.