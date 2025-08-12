Robo, persecución, choque e incendio en Villa Soldati: hay tres menores de edad involucrados

Tres menores de edad resultaron heridos tras un violento episodio en Villa Soldati que incluyó un robo, una persecución policial, un choque y un incendio.

Dos dotaciones de Bomberos Voluntarios trabajaron en el lugar para sofocar las llamas, mientras personal del SAME asistió a los menores de edad sospechosos, de 15, 16 y 17 años.

Un robo que derivó en una persecución, finalizó en choque e incendio en la madrugada de este martes en el barrio porteño de Villa Soldati. El hecho fue provocado por tres menores de edad, de entre 15 y 17 años, quienes resultaron heridos.

Según informaron fuentes policiales a la agencia Noticias Argentinas, el hecho comenzó cuando personal de la Comisaría Vecinal 7A de la Policía de la Ciudad detectó, en el cruce de las avenidas Perito Moreno y Lafuente, un Citroën C3 Picasso circulando en contramano.

Así finalizó de la persecución policial a los tres menores de edad Villa Soldati Persecución Al ordenar la detención, el conductor aceleró, iniciando una persecución a alta velocidad. Durante la fuga, se comprobó que el vehículo tenía alerta por robo desde el sábado anterior, con intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°12, a cargo de Martín Perrando.

El automóvil era conducido por un menor de edad, acompañado por otros dos adolescentes. Tras varias cuadras de persecución, el conductor perdió el control, subió a la vereda y chocó contra el frente de una vivienda en la esquina de San Pedrito y Rabanal, provocando que el vehículo se incendiara.