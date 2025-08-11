El relato de la madre de la joven que se suicidó en Tucumán tras ser abusada por su tío

Yuliana Borges, decidió quitarse la vida tras sufrir abusos reiterados de su tío. Su madre realizó un posteo relatando la situación que vivía su familia.

Mabel Morán fue quien encontró el cuerpo de su hija, Yuliana Borges, el jueves pasado, cuando ella decidió quitarse la vida en su casa de Tucumán, luego de haber sido víctima de abuso por parte de su tío. Además, la madre expuso a su hermano, acusado de abusar de su sobrina, a través de un posteo en redes sociales.

En esa publicación, realizada el 5 de junio, Mabel acusaba a su hermano Ariel Morán de abusar sexualmente de su sobrina de 18 años, denunciando además encubrimiento por parte de la familia.

El texto comenzaba explicando: "Los que dicen ser mi familia están encubriendo y tapando una violación de mi hermano hacia mi hija". Allí subrayó: "Esta situación ya viene desde hace un tiempo atrás, donde la Justicia no me está dando una solución a causa de lo que este violador le hizo a su propia sobrina", expresaba el posteo.

El relato de la madre sobre la salud de su hija Además, dentro de esta denuncia hecha a través de redes sociales, contó el duro estado emocional que vivía Yuliana a raíz de los abusos que sufría: "Mi hija está permanentemente yendo a terapia. Comenzó a tomar pastillas para poder dormir y día a día yo no puedo seguir normalmente a realizar las tareas", indicó.

El relato de Mabel Morán El relato de la madre de la víctima en redes sociales. Facebook "No tiene vergüenza alguna para insultarme cada vez que me encuentra en la calle. Mis hijos no son dignos de poder ir a la escuela ni salir a comprar nada, porque ellos están amenazando a toda hora", agregó la madre de la víctima, en relación a la situación de sus hijos con su tío, quien, a pesar de contar con una restricción perimetral, continuaba atormentando a su familia.