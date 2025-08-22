Un incendio en una carpintería de Lavalle generó daños totales

Un incendio se desató en la madrugada de este viernes en una carpintería de Lavalle.

Un hecho lamentable ocurrió este viernes en horas de la madrugada cuando se desató un incendio que provocó pérdidas totales en una carpintería llamada Muebles D.S, en Lavalle.

El hecho fue advertido a las 5:32 de este viernes por la propietaria que llamó al 911 , según fuentes policiales. La mujer de 33 años se encontraba junto a los vecinos intentando apagar las llamas. Muebles D.S se encuentra en calle Rama 3, a 100 metros hacia el sur de Ruta 36, de Lavalle.

La policía llegó al lugar a los pocos minutos, que ante la gravedad de las llamas tuvieron que asistir los bomberos. Los bomberos pudieron apagar el fuego, aunque el galpón sufrió daños totales como maquinarias, materia prima y muebles.