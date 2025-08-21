Denunció que halló muerto a su padre en Guaymallén y terminó detenido por homicidio

La muerte de un jubilado dio un giro de 180 grados y comenzó a ser investigada como homicidio en las últimas horas. La víctima, llamada Hugo Antonio Olguín Escudero , de 85 años, fue hallada sin vida el lunes en Guaymallén . En principio, pensaron que se trataba de una muerte natural, pero la necropsia encaminó la pesquisa hacia un asesinato.

Por ese motivo, la fiscal de Homicidios Andrea Lazo , quien lidera la instrucción, ordenó su detención de su hijo , quien había denunciado en una dependencia policial el hallazgo del cadáver de su padre. Así, este jueves policías de Investigaciones capturaron al sospechoso, identificado como Gustavo Fernando Olguín Núñez , de 56 años.

El hijo de la víctima quedó detenido a disposición de la representante del Ministerio Público Fiscal ( MPF ), quien definirá su imputación en las próximas horas.

Eran cerca de las 10 del lunes cuando Olguín Núñez se presentó en la Comisaría Novena y le manifestó a los policías que fue a visitar a su padre, quien residía solo en un domicilio de calle Pedro del Castillo al 3.900, cerca de la esquina con Victoria , y lo encontró tendido en el piso sin signos vitales.

De los primeros trabajos policiales en la escena surgió que la vivienda no presentaba violencia en aberturas ni faltantes, por lo que en un primer momento se trabajó la hipótesis de un deceso natural.

Sin embargo, alrededor de las 16 se solicitó la intervención de personal de Delitos Complejos de la Policía Científica, ya se detectaron indicios hemáticos en el interior de la propiedad, los cuales no coincidían con una muerte por motivos naturales.

Nuevos indicios

Por su parte, un adelanto de la necropsia practicada por el Cuerpo Médico Forense (CMF) indicó que la víctima presentaba un traumatismo de cráneo con fractura, lo que descartó la versión inicial y activó la intervención de la División Homicidios, que comenzó a trabajar bajo las directivas de la fiscal Lazo.

WhatsApp Image 2025-08-21 at 18.17.35 (1) Olguín Núñez tras su detención. Gentileza.

Durante una inspección más detallada, los detectives hallaron en una churrasquera dos trozos de madera con manchas de sangre, lo que reforzó la hipótesis de un ataque. Paralelamente, el testimonio del hijo de la víctima mostró contradicciones y los policías advirtieron una lesión en su mano derecha, lo que aumentó las sospechas en su contra.

Ante estas pruebas, se dispuso la detención Olguín Núñez y el secuestro de su teléfono celular, que se concretó este jueves.

Allanamiento y secuestros

En un procedimiento posterior en la vivienda del sospechoso, ubicada en calle Victoria al 800, también en el distrito de Villa Nueva, los efectivos secuestraron una billetera con documentación y tarjetas bancarias a nombre de la víctima, además de ropa presuntamente manchada con sangre. Todo quedó bajo análisis, cuyos resultados podrían ser claves para definir la situación procesal del hijo del jubilado.