Abrió un nuevo supermercado mayorista en Guaymallén: prometen descuentos para mendocinos
Este miércoles un nuevo mayorista abrió sus puertas en Guaymallén. Ofrece precios accesibles para los vecinos del Gran Mendoza.
Este miércoles por la mañana quedó inaugurado un nuevo mayorista mendocino que estará ubicado en Bandera de los Andes al 9822, de Guaymallén. El local ofrecerá una alternativa de precios accesibles para los vecinos del departamento y del Gran Mendoza.
En la ceremonia de apertura del nuevo negocio mayorista se destacó que la inversión llega en un momento económico adverso, pero que servirá para mejorar la competitividad en cuanto a los precios ya que los mendocinos podrán buscar más promociones en este lugar.
La empresa distribuidora a cargo del mayorista es conocida por su presencia en las ferias de Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras y la zona Este. Será el primer local fuera de ese circuito por parte de sus dueños y buscan llegar a sus clientes con precios mayoristas.
En la apertura prometieron que los productos que se comercializarán en el lugar tendrán precios más accesibles o al por mayor; al igual que contarán con las mejores marcas y también con promociones muy beneficiosas para los clientes.
Por qué habrá un nuevo mayorista en Guaymallén
Sus dueños explicaron que la elección de la dirección no fue casual, sino que optaron por hacerlo alló por la cercanía a los principales corredores viales y por la necesidad que tiene la zona.
A su vez, los trabajadores son de la misma comunidad, con la intención de generar arraigo y desarrollo local.
Si bien Guaymallén ya contaba con dos mayoristas importantes en la zona de la Costanera y Acceso Sur, este nuevo local llegará para darle más competencia y más compras a la zona de Rodeo de la Cruz.