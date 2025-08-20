Presenta:

Las imágenes de la marcha contra los vetos de Javier Milei mientras debate el Congreso

En medio de jornada de disputas en el Congreso, en las afueras los manifestantes marcharon en contra del veto en discapacidad y jubilaciones. MDZ estuvo en el lugar.

Las personas presentes en la marcha celebraron el rechazó al veto de Javier Milei.
Las personas presentes en la marcha celebraron el rechazó al veto de Javier Milei. Juan Mateo Aberastain/MDZ

La Cámara de Diputados debate este miércoles los vetos presidenciales de Javier Milei a la ley de Emergencia en Discapacidad y al aumento de las jubilaciones. En paralelo, sindicatos, jubilados y distintas organizaciones sociales se movilizaron frente al Congreso para acompañar la discusión y reclamar la vigencia de ambos proyectos.

Tras la votación, referentes, familias y colectivos vinculados a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad celebraron que se rechazara el veto presidencial. La iniciativa, que prevé la actualización de asignaciones y prestaciones del sector, obtuvo 172 votos positivos, 73 negativos y 2 abstenciones. Ahora, la definición pasará al Senado.

Mirá las imágenes de la marcha en el Congreso

Manifestación en el Congreso

Marcha en el Congreso
Marcha en el Congreso (1)
Marcha en el Congreso (2)
Marcha en el Congreso (3)
Marcha en el Congreso (1)
Marcha en el Congreso (2)
Marcha por emergencia en discapacidad y jubilados en el Congreso

Marcha por emergencia en discapacidad y jubilados en el Congreso

