Las imágenes de la marcha contra los vetos de Javier Milei mientras debate el Congreso

La Cámara de Diputados debate este miércoles los vetos presidenciales de Javier Milei a la ley de Emergencia en Discapacidad y al aumento de las jubilaciones. En paralelo, sindicatos, jubilados y distintas organizaciones sociales se movilizaron frente al Congreso para acompañar la discusión y reclamar la vigencia de ambos proyectos.