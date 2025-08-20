El Comando Sur de EE.UU. reconoció a las Islas Malvinas como territorio argentino en un posteo oficial durante la conferencia de defensa en Buenos Aires.

El jefe del Comando Sur junto a Luis Petri, en el marco de su visita al país.

En el marco del desembarco en Argentina del jefe del South American Defense Conference (Comando Sur de Estados Unidos), Alvin Holsey, y tras sus reuniones en Casa Rosada junto a las autoridades de Defensa de la Nación, la cuenta oficial de este organismo estadounidense incluyó a las Islas Malvinas como territorio argentino en uno de sus posteos.

"La Conferencia de Defensa Sudamericana, celebrada esta semana en Argentina, destaca las alianzas de defensa de larga data que son clave para la seguridad en América del Sur y el Hemisferio Occidental", señalaron en sus redes sociales.

Este reconocimiento de las Islas Malvinas como territorio nacional se da en un contexto de intensificación de las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Argentina, no solo a partir de los encuentros entre los presidentes de ambos países, sino también en el marco del vínculo entre los ministros de Defensa en materia de seguridad.

El Comando Sur de Estados Unidos reconoció a las Islas Malvinas como territorio argentino La imagen que publicó la cuenta del Comando Sur con las Islas Malvinas. @Southcom A raíz de la visita de Holsey, quien ya había estado en el país el pasado 29 de abril, desde la cuenta del Comando Sur también expresaron: "Argentina es un socio confiable en materia de seguridad para promover los valores democráticos en todo el mundo. Celebramos los esfuerzos de Argentina por fortalecer su relación de defensa con Estados Unidos y aplaudimos el compromiso de Argentina con la modernización de su defensa y la adquisición de cazas F-16 y vehículos blindados Stryker. Esta semana, Argentina recibirá a líderes de seguridad de la región para debates clave durante la Conferencia de Defensa Sudamericana".

El encuentro del almirante del Comando Sur con Luis Petri La visita del almirante de cuatro estrellas y jefe del Comando Sur de Estados Unidos se da en el marco de la Conferencia Sudamericana de Defensa 2025 (SOUTHDEC, por sus siglas en inglés), que tendrá a Argentina como anfitriona. Este encuentro busca compartir experiencias, identificar mejores soluciones frente a amenazas comunes y fortalecer la cooperación entre Estados.