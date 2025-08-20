El jueves 21 de agosto llega con sol en gran parte de Argentina. En Buenos Aires se espera una jornada agradable con cielo parcialmente despejado.

Un jueves con sol en casi todo el país: ¿se viene un respiro tras la ciclogénesis?

Este jueves 21 de agosto traerá alivio en gran parte del país: el mapa meteorológico muestra predominio del sol desde el norte hasta el centro, con pocas nubes interrumpiendo la claridad en algunas provincias.

En Buenos Aires, se espera una jornada más benévola en comparación con los días grises anteriores. El cielo estará parcialmente despejado, con momentos de sol que invitan a aprovechar el aire libre. Será un día con condiciones estables, sin señales de tormentas o lluvias.

El SMN compartió el estado del tiempo para este jueves 21 de agosto El norte argentino se presenta mayormente despejado, con un sol radiante en provincias como Salta, Tucumán, Formosa y Misiones. Algo similar se observa en Cuyo y el Litoral, donde predominará un clima más despejado que en jornadas previas.