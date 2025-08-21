Horóscopo: los signos zodiacales que parecen angelitos, pero tienen un costado oscuro

Aunque a simple vista se muestran dulces, tiernos y confiables, estos signos zodiacales esconden un costado más fuerte y oscuro que pocas personas conocen. El horóscopo explica por qué no conviene subestimarlos.

A veces los gestos amables pueden confundir. En el horóscopo existen ciertos perfiles que se presentan como los más tiernos y dulces del zodíaco, pero la realidad es que debajo de esa apariencia angelical se oculta un costado mucho más intenso.

La astrología nos recuerda que no todo es lo que parece, y estos signos zodiacales son el mejor ejemplo de ello.

Uno de los más claros es Libra, que suele mostrarse equilibrado y encantador. Sin embargo, cuando algo lo hiere o lo traiciona, puede sacar un costado oscuro en el que la frialdad domina. Algo similar pasa con Cáncer, que aparenta fragilidad y dulzura, pero guarda una memoria emocional tan poderosa que, cuando alguien lo hiere, puede volverse vengativo.

Piscis también forma parte de este grupo: su apariencia soñadora y sensible puede hacer creer que siempre está indefenso. Nada más lejos de la realidad, ya que tiene una fortaleza interior que le permite dar giros inesperados y actuar con una intensidad sorprendente. Y en Escorpio, el contraste es aún más evidente: puede mostrarse magnético y seductor, pero todos saben que detrás hay un costado oscuro que se enciende cuando siente que lo desafían.

La astrología señala que esta dualidad no es negativa, sino parte de la riqueza emocional de estos signos zodiacales. Ellos saben cuándo mostrarse dulces y cuándo endurecerse, lo que les permite sobrevivir en contextos donde otros quedarían paralizados. Su "lado oscuro" es, en realidad, un mecanismo de defensa que los hace más completos.