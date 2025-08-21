En qué consiste el ambicioso proyecto para revalorizar el Nudo Vial, el principal acceso a la Ciudad

El proyecto entre la Ciudad de Mendoza y Guaymallén busca restablecer el sistema de riego y avanzar en una intervención paisajística sustentable en el Nudo Vial.

Los trabajos incluyen la limpieza del canal de ingreso, la reparación de la sala de bombeo y un rediseño paisajístico con especies de bajo consumo de agua.

La Ciudad de Mendoza, junto al municipio de Guaymallén y Vialidad Provincial, impulsa un plan integral para recuperar y modernizar el Nudo Vial. La iniciativa busca no solo restablecer el sistema de riego, sino también avanzar en una propuesta paisajística sustentable que unifique criterios estéticos y ambientales en este espacio estratégico.

Detalles del ambicioso proyecto en el Nudo Vial El primer paso fue detectar el problema que afectaba al sistema: la obstrucción en el ingreso de agua desde el canal Cacique Guaymallén hacia la cisterna que abastece el riego por aspersión. Con el tiempo, ramas, sedimentos y residuos taparon el caño y las rejillas, lo que impidió el correcto funcionamiento. Para resolverlo, personal de Vialidad y de ambos municipios, junto a la Escuela de Buceo Aconcagua, trabaja en la limpieza de la toma, la extracción de desechos y la recuperación de filtros.

trabajos nudo vial Avanza el proyecto para recuperar los espacios del Nudo Vial. Prensa Ciudad de Mendoza De manera paralela, se realizaron arreglos en la sala de bombeo, que había quedado anegada, y se repararon las válvulas y la cisterna de decantación. Con estas tareas, el sistema podrá volver a operar en condiciones, asegurando el riego de los amplios sectores verdes del predio.

El plan también incluye un rediseño paisajístico que incorpora especies de bajo consumo hídrico, la recuperación de sectores secos bajo los puentes y la integración visual de ambos márgenes del Nudo Vial. Así, la Ciudad y las instituciones involucradas apuestan a mejorar la calidad urbana y ambiental de un punto clave para Mendoza.