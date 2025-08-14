Autorizaron a preventores para usar pistolas Taser en la Ciudad de Mendoza

La ordenanza aprobada por el Concejo habilita a preventores a usar armas no letales en la Ciudad de Mendoza.

El Honorable Concejo dio el visto bueno para que preventores usen Taser en tareas de prevención.

La Ciudad de Mendoza aprobó un nuevo marco normativo que permite a los preventores portar pistolas Taser. La medida fue avalada por el Honorable Concejo Deliberante, en línea con las leyes provinciales 6721 y 9637, respaldando la incorporación de armas no letales.

Con diez votos a favor y dos en contra, el Concejo sancionó la ordenanza que regula el Programa Municipal de Prevención y Seguridad Ciudadana. La medida fue presentada como una formalidad necesaria para incorporar esta herramienta en el esquema de prevención urbana. Según la Municipalidad, no sustituye otras acciones sino que las complementa.

Las Taser serán utilizadas exclusivamente por agentes capacitados bajo protocolos de uso definidos por la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Además, este programa municipal contempla una estructura organizada, con funciones claras, uniformes y planes de capacitación. También prevé convenios con organismos públicos y privados para optimizar la coordinación y el alcance territorial.

Actualmente, la capital mendocina cuenta con más de 500 preventores y un sistema de videovigilancia con 700 cámaras. A esto se suman móviles, motos, alarmas comunitarias, el programa Ojos en Alerta y el Anillo Digital.

El Programa de Prevención también promueve el trabajo articulado con otros organismos provinciales y nacionales. La idea es unificar criterios y protocolos para actuar con rapidez y eficiencia en todo el territorio.