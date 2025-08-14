Renovaron las instalaciones del Manzano Histórico antes del homenaje a San Martín

Por el aniversario de San Martín, Tunuyán concretó nuevas obras infraestructurales en el Manzano Histórico.

Con una nueva cara, el Manzano Histórico espera para recibir turistas por un nuevo aniversario de San Martín.

El Manzano Histórico de Tunuyán vive una etapa de cambios visibles antes de la conmemoración del 17 de agosto. La Municipalidad avanza con obras que apuntan a mejorar la experiencia de visitantes y vecinos.

El plan de infraestructura incluye la remodelación del patio gastronómico, el mini-anfiteatro y el espacio Tierra de Chacayes. También se trabaja en la renovación del tercer camping municipal, con mejoras que facilitan el uso y la seguridad.

Obras con foco turístico por el aniversario de San Martín La intervención contempla una vereda accesible que conecta sectores clave y facilita la circulación interna. De este modo, se integran las áreas y se optimiza la comodidad de quienes eligen este destino como parte de su turismo en el Valle de Uco.

Manzano Histórico Tunuyán reformas (1) Remodelaciones en proceso en el Manzano Histórico de Tunuyán. Municipalidad de Tunuyán En el mini-anfiteatro se realizaron ampliaciones para recibir eventos artísticos más grandes, mientras que el patio gastronómico ahora se conecta con el espacio Tierra de Chacayes. Este último conserva la estética natural y el entorno montañoso característico de la región.

Fin de semana de celebración Del 15 al 17 de agosto se desarrollarán las actividades por el 175° aniversario del paso a la inmortalidad del General San Martín. El programa de Tunuyán incluye homenajes, desfiles y propuestas culturales en un escenario de cumbres.