San Martín acelera la obra de la pista de atletismo en el Parque Agnesi

San Martín recupera protagonismo deportivo con una obra de infraestructura moderna en Palmira que potenciará el atletismo regional.

San Martín avanza en la construcción de un espacio que impulsa el deporte en todo el este mendocino.

La construcción de la pista de atletismo en Palmira, San Martín continúa avanzando con ritmo sostenido, en un predio de más de seis hectáreas ubicado entre la variante de ruta 50 y el carril San Pedro. El proyecto responde a un antiguo reclamo de la comunidad deportiva local y empieza a tomar forma.

En esta etapa, ya se completaron los cordones perimetrales y se trabaja sobre el paquete estructural de la pista. Sobre esta base se está colocando el suelo arcilloso, que servirá como fundación para los ocho andariveles de competencia.

La pista tendrá 400 metros de extensión y cumplirá con los estándares internacionales para la práctica del atletismo. Esto permitirá organizar torneos oficiales y ofrecer un espacio de entrenamiento de primer nivel para atletas de toda la región.

pista de atletismo san martin palmira (1) Infraestructura de la pista Uno de los puntos destacados del proyecto es la construcción de una tribuna de más de 80 metros de largo por 10 de ancho. Además de dar espacio a los espectadores, incluirá áreas funcionales para el trabajo administrativo y la logística de eventos.

Dentro de la tribuna se instalarán vestuarios para equipos locales, visitantes y árbitros, junto a baños públicos y sanitarios accesibles para personas con discapacidad. El diseño contempla también una rampa de acceso para personas con movilidad reducida.