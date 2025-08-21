Cómo inscribirse para uno de los cursos con mayor salida laboral: es gratis

El curso combina clases teóricas y prácticas durante septiembre y octubre, y busca mejorar las oportunidades laborales de los vecinos de Godoy Cruz.

La Municipalidad de Godoy Cruz abrió la inscripción para la segunda edición del curso “Auxiliar de electricista y de instalador de aire acondicionado”, una propuesta que combina formación teórica y práctica con el objetivo de generar más oportunidades de empleo para los vecinos.

Detalles del curso La capacitación gratuita se dictará en septiembre y octubre, con cupos limitados y selección de participantes. El curso consta de 16 encuentros, que se desarrollarán los lunes y miércoles de 14 a 16 en las salas de capacitación del Hiper Libertad, ubicado en Joaquín V. González 450, ala norte. Durante el cursado, los asistentes aprenderán fundamentos de electricidad, seguridad en el trabajo, instalación, mantenimiento y reparación de sistemas de refrigeración.

También recibirán capacitación en el manejo de fluidos refrigerantes, diagnóstico de fallas comunes y normativa vinculada a la seguridad y el cuidado del medio ambiente. El objetivo es formar auxiliares capacitados para responder a la creciente demanda de servicios eléctricos y de refrigeración en la zona.

curso godoy cruz Godoy Cruz abre la inscripción para la segunda edición del curso de electricista y aire acondicionado. Prensa Municipalidad de Godoy Cruz Los requisitos para inscribirse son: ser mayor de 18 años, residir en Godoy Cruz, estar desempleado y contar con conocimientos previos en electricidad y/o refrigeración (no excluyente). La preinscripción debe realizarse online y no garantiza la vacante, ya que la selección dependerá de la información brindada y de la disponibilidad de lugares.

Los aspirantes seleccionados serán notificados vía WhatsApp para completar la inscripción. Para más información, los interesados pueden comunicarse con la Dirección de Educación y Capacitación Laboral al 4429360/61 o por WhatsApp al 2613064922.