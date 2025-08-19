Según la inteligencia artificial, este es el curso que varias empresas valoran en un currículum vitae

La IA te ayuda a elevar tu currículum con habilidades relevantes y actualizadas para el mercado laboral de hoy.

La inteligencia artificial demostró que hacer un curso es casi igual de importante que una carrera. Estas pequeñas capacitaciones suman conocimientos que son valorados por las empresas, pero muchos no lo saben. ¿Cuáles son y por qué deberías hacerlos?.

Esto fue l oque destacó la inteligencia artificial Un curso relacionado a habilidades digitales y tecnológicas es de lo más buscado. Aquellos que involucren manejo de inteligencia artificial y machine learning, análisis de datos, ciberseguridad, ofimática avanzada o marketing digital tienen una gran importancia en el mundo laboral.

trabajo.jpg Las habilidades sociales son valoradas por las empresas, según la inteligencia artificial. Archivo. Pero las habilidades blandas también son requeridas. Más allá de la técnica, las empresas valoran las habilidades que permiten trabajar en equipo, resolver problemas y comunicarte de forma efectiva. Un curso de liderazgo y gestión de proyectos, comunicación y oratoria, inteligencia emocional o adaptabilidad al cambio, elevará tu currículum.

La IA también señaló que los cursos de idiomas son igual de importantes. “El inglés sigue siendo el rey. Dominar el inglés a nivel profesional abre muchas puertas y demuestra que puedes comunicarte en un entorno global. Además del inglés, si el puesto al que aplicas tiene relación con mercados específicos (como China o Brasil), dominar el alemán, le mandarín o el portugués puede ser de gran ayuda.