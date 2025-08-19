Los idiomas que más valorarán las empresas globales según la inteligencia artificial

La inteligencia artificial identificó los idiomas que se perfilan como más valiosos para el mercado laboral global.

La globalización, la digitalización y la expansión de los mercados están cambiando las prioridades de las compañías. Ya no alcanza solo con hablar inglés: las empresas buscan perfiles que dominen otras lenguas estratégicas. Consultada sobre este tema, la inteligencia artificial analizó el mercado laboral y seleccionó los idiomas que más valor tendrán en los próximos años.

Más allá del inglés: lenguas clave para el futuro El inglés sigue siendo la base indispensable para cualquier profesional, pero no es suficiente. Según la IA, el portugués aparece como la puerta de entrada a toda Sudamérica, especialmente por el peso económico de Brasil. También sobresale el chino mandarín, asociado a la expansión comercial y tecnológica de Asia. Aunque su aprendizaje es complejo, ofrece ventajas únicas en áreas como logística, importaciones, turismo y diplomacia.

El árabe es otro idioma estratégico, sobre todo por su relación con la energía, las inversiones internacionales y el comercio exterior. La IA advierte que quienes logren un nivel intermedio en esta lengua podrán diferenciarse en mercados donde todavía hay pocos traductores y profesionales bilingües.

shutterstock_2235198101 El chino mandarín y el alemán se destacan entre las lenguas que ofrecen mayores ventajas en el futuro laboral. Shutterstock Idiomas que marcan diferencia en la vida profesional, según la inteligencia artificial En el caso de Europa, el alemán se mantiene como la lengua más vinculada a la industria, la ciencia y la innovación. A su vez, el francés conserva un fuerte peso en organismos internacionales, además de abrir puertas en África, una región con alto potencial de crecimiento económico.

"La globalización está acelerando la demanda de profesionales multilingües. Hablar un segundo o tercer idioma ya no es un lujo, sino un factor que puede decidir una contratación", destacó la inteligencia artificial.