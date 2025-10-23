Las dos funciones de WhatsApp en sus estados que revolucionarán todo

WhatsApp sigue sorprendiendo y renovando la sección de las novedades y estados. Las dos incorporaciones más recientes.

La aplicación WhatsApp decidió incorporar una herramienta gratuita que permite generar imágenes con IA directamente desde la sección de estados, sin necesidad de usar apps externas. A su vez, también permite colocar música a la hora de compartir en esa sección, al igual que Instagram o Facebook.

En concreto, WhatsApp ha dado un paso más en la integración de inteligencia artificial dentro de su plataforma. La aplicación de mensajería anunció una nueva función que permite crear imágenes generadas por inteligencia artificial para publicarlas directamente en los estados. De esta manera, los usuarios podrán diseñar contenido visual personalizado sin salir de la app ni utilizar herramientas adicionales.

Cómo usar las nuevas funciones de WhatsApp Para usar esta novedad, solo hay que ingresar a la pestaña de Estados, seleccionar “Añadir estado”, elegir la opción “Imágenes de IA” y escribir una descripción de la imagen que se desea generar. En segundos, el sistema mostrará varias versiones posibles adaptadas al formato vertical típico de los estados, listas para publicar.

Tal vez no rastreemos a quien espía nuestros pasos, pero sí podemos saber quién mira nuestros estados de WhatsApp. Foto: Shutterstock Muchos suben estados de WhatsApp y comparten de forma innovadora. Además de esta incorporación, WhatsApp también añadió mejoras a la sección de Estados: ahora se pueden dar “Me gusta”, etiquetar de forma privada hasta cinco contactos en una publicación y permitir que otros compartan el estado como respuesta, siempre que el usuario habilite la opción correspondiente.

Para obtener mejores resultados con las imágenes de IA, la compañía recomienda redactar una descripción clara y detallada, especificando elementos como el ambiente, los colores, el estilo o los objetos presentes en la escena. Cuanto más precisa sea la indicación, más fiel será el resultado generado.