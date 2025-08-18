La inteligencia artificial dijo que Argentina es el país más odiado y explicó por qué

Luego de analizar millones de interacciones en redes sociales y medios digitales, la inteligencia artificial arrojó un veredicto sobre Argentina y su relación con los demás países de América Latina. Si bien el resultado puede ser polémico, nuestro país encabeza un ranking de las naciones que más odio reciben en su continente. ¿Es así?

Sin dudas que América Latina está lleno de rivalidades, de historia y hasta de prejuicios entre países vecinos. Sin embargo, un estudio realizado con herramientas de la inteligencia artificial basado en comentarios y percepciones de las redes, arrojó que Argentina no es un país tan querido pese a que cada vez hay más latinoamericanos de otros países que vienen a vivir aquí.

La IA arrojó un resultado que, aclara, no refleja realidades absolutas ; sino estereotipos y miradas que se reproducen en el mundo digital o en las redes sociales. Aunque el resultado del ranking ya generó polémica.

El ranking sobre las naciones más criticadas por su sociedad y cultura quedó conformado de la siguiente manera:

Chile : su sociedad suele ser catalogada como más distante y reservada que la de otros países latinoamericanos, lo que algunos interpretan como frialdad o poca hospitalidad.

Colombia : los estereotipos giran en torno a la fiesta, el reguetón y la “viveza”, vistos como rasgos de superficialidad y exceso de confianza.

México : su fuerte nacionalismo y la expansión de su identidad cultural generan la idea de que busca imponerse sobre el resto de la región.

Brasil : se lo señala por la informalidad de su cultura y una conducta considerada ruidosa o invasiva.

Argentina : aparece en el primer lugar debido a la percepción de soberbia y exceso de orgullo. Esto está directamente vinculado a la forma de expresarse y también por el deporte, como por ejemplo en el fútbol. Muchos cuestionan que los argentinos tienen una actitud de superioridad respecto de los demás países.

El episodio se produjo mientras la mujer se preparaba para tomar unos mates Foto: Archivo El mate, un fenómeno cultural de Argentina.

Las aclaraciones de la inteligencia artificial en el estudio

El informe aclara que este listado no refleja verdades universales, sino estigmas que circulan en debates digitales, muchas veces enmarcados en enfrentamientos deportivos o comparaciones culturales.

El caso de Argentina es ilustrativo: el orgullo por el fútbol con las imágenes de Maradona o Messi a la cabeza, el tango o el mate, que internamente se vive como un rasgo positivo, en otros contextos es percibido como arrogancia. En todo momento surgen comparaciones con otros países y hasta competencias, como por ejemplo para discutir si Gardel o el mate nacieron en Uruguay.

Brasil, por su parte, despierta tanto admiración por su alegría y apertura cultural como críticas por su aparente falta de seriedad.

Dibu Martínez ante Chile.jpg Las cargadas en el fútbol despiertan el odio de otros países contra Argentina.

México genera reacciones encontradas: su marcada identidad cultural es valorada, pero al mismo tiempo algunos sienten saturación frente a lo que definen como “exceso de mexicanismos”.

En tanto, los colombianos son vistos como demasiado fiesteros, y los chilenos, en el extremo contrario, como demasiado serios.

La inteligencia artificial no juzga, simplemente refleja lo que la gente expresa en el espacio digital. Este tipo de rankings ponen en evidencia cómo los rasgos culturales de cada nación pueden ser vistos como virtudes o defectos, dependiendo de la mirada de quien opina.