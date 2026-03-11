Nike bajó sus precios en Argentina: un outlet en la web

Para aprovechar las ofertas, hay que ingresar al sitio oficial de Nike en Argentina y buscar la solapa de descuentos.

Nike abrió su propio outlet en Argentina y los descuentos son reales. La marca habilitó una sección especial de liquidación en su sitio oficial, con más de 600 productos en calzado, ropa técnica y accesorios con rebajas de hasta el 40% sobre el precio de lista.

El outlet de Nike La sección se llama "Sale" y está dentro del sitio oficial de Nike Argentina. Al ingresar, los precios ya aparecen rebajados sin necesidad de códigos ni trámites. El catálogo es amplio e incluye desde zapatillas hasta botines de alto rendimiento. La estrategia apunta a vender directo al consumidor y eliminar los márgenes que suman las tiendas tradicionales.

nike Uno de los productos más buscados es el Nike Air Force 1 '07 LV8, un clásico del estilo urbano que hoy figura con 40% de descuento y un precio de $158.999. También hay opciones para deportistas que entrenan en serio: los botines Tiempo Legend 10 Elite y las Mercurial Vapor 16 Pro aparecen con rebajas similares.