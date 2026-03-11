Nike bajó sus precios en Argentina: un outlet en la web
Para aprovechar las ofertas, hay que ingresar al sitio oficial de Nike en Argentina y buscar la solapa de descuentos.
Nike abrió su propio outlet en Argentina y los descuentos son reales. La marca habilitó una sección especial de liquidación en su sitio oficial, con más de 600 productos en calzado, ropa técnica y accesorios con rebajas de hasta el 40% sobre el precio de lista.
El outlet de Nike
La sección se llama "Sale" y está dentro del sitio oficial de Nike Argentina. Al ingresar, los precios ya aparecen rebajados sin necesidad de códigos ni trámites. El catálogo es amplio e incluye desde zapatillas hasta botines de alto rendimiento. La estrategia apunta a vender directo al consumidor y eliminar los márgenes que suman las tiendas tradicionales.
Uno de los productos más buscados es el Nike Air Force 1 '07 LV8, un clásico del estilo urbano que hoy figura con 40% de descuento y un precio de $158.999. También hay opciones para deportistas que entrenan en serio: los botines Tiempo Legend 10 Elite y las Mercurial Vapor 16 Pro aparecen con rebajas similares.
La ropa también forma parte del outlet. Hay indumentaria para entrenamiento con descuentos que, en varios casos, rondan la mitad del valor original. Eso es lo que diferencia esta sección de una promoción común: la amplitud del catálogo y la profundidad de los descuentos no son habituales en el canal físico. Los envíos llegan a todo el país, lo que iguala las condiciones para quienes viven lejos de los grandes centros comerciales de Buenos Aires.