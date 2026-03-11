Argentina avanza en un acuerdo con fondos buitre en Nueva York por juicios del default de 2001

Argentina busca cerrar los litigios internacionales derivados del default de 2001 con un principio de acuerdo con los fondos buitre Attestor Master Value y Bainbridge Fund , dos acreedores que mantenían demandas activas contra el país en los tribunales de Estados Unidos.

El entendimiento fue informado ante la jueza Loretta Preska , del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York , donde se tramitan los reclamos. Según la presentación judicial realizada por los abogados de los demandantes, las partes lograron un acuerdo preliminar para resolver la disputa y solicitaron suspender temporalmente el proceso mientras se formalizan los términos de la conciliación.

Los fondos involucrados habían obtenido sentencias firmes a su favor por montos millonarios vinculados a bonos impagos del default argentino. De acuerdo con el escrito presentado ante la magistrada, las partes pidieron dejar en suspenso el litigio en curso, así como una moción presentada por Bainbridge Fund en octubre de 2025. En ese pedido, el fondo solicitaba que se le transfirieran activos del Estado argentino, entre ellos la participación de la República en el Banco de la Nación Argentina y en la aerolínea estatal Aerolíneas Argentinas, como parte de la ejecución de la sentencia.

El abogado de los fondos, Dennis Hranitzky, confirmó el avance del entendimiento y señaló que ambas partes acordaron suspender los procedimientos judiciales mientras se avanza hacia la concreción definitiva del acuerdo. “Tras muchos años de litigio, nuestros clientes han llegado a un principio de acuerdo con la República Argentina para resolver las reclamaciones pendientes”, sostuvo.

La jueza Loretta Preska y una causa contra el país que involucra pagos a dos fondos buitre por al menos 16.000 millones de dólares. Foto: Universidad Fordham

Hranitzky es un nombre conocido en las disputas judiciales con el país. En el pasado representó al fondo NML Capital y fue uno de los protagonistas del episodio que derivó en la retención de la fragata escuela ARA Libertad en Ghana en 2012, durante otro litigio por la deuda en default.

Según explicó el analista financiero Sebastián Maril, el entendimiento alcanzado incluye un acuerdo entre los propios fondos para repartirse el colateral asociado a esos bonos que había sido embargado y permanecía depositado en la Reserva Federal de Estados Unidos.

El cierre de un capítulo del default

El default declarado por la Argentina en 2001 fue el mayor de la historia hasta ese momento y derivó en una compleja serie de litigios internacionales con acreedores que rechazaron las reestructuraciones de deuda de 2005 y 2010.

La mayor parte de esos conflictos se resolvió en 2016, cuando el gobierno de Mauricio Macri alcanzó acuerdos con los principales holdouts tras el fallo del juez Thomas Griesa. Aquella negociación permitió levantar las restricciones financieras que pesaban sobre el país y reabrir el acceso a los mercados internacionales de crédito.

Sin embargo, algunos litigios menores continuaron abiertos en los años siguientes, entre ellos los que involucraban a Attestor y Bainbridge. El principio de acuerdo anunciado ahora podría poner fin a esos reclamos y cerrar uno de los últimos frentes judiciales derivados de la crisis de deuda que marcó la economía argentina durante más de dos décadas.