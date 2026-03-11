Piden 24 años de prisión para el hermano del capo narco Marco Estrada Gonzáles

El Ministerio Público alegó contra “Piti” Estrada Gonzáles en el juicio que lo investiga como planificador de una red de narcotráfico en la villa 1-11-14, considerada la mayor banda que operó en el país.

El fiscal general Diego Velasco le reclamó al Tribunal Oral Federal N° 3 la pena de 24 años de prisión para Fernando "Piti" Estrada Gonzáles, acusado de coliderar junto a su hermano, Marco Antonio, la organización narcocriminal que durante más de una década traficó cocaína, marihuana y paco en el Barrio 1-11-14 del Bajo Flores.

El pedido de condena fue formulado durante el alegato final del debate iniciado el 4 de noviembre del año pasado que modera el TOF 3, integrado por los jueces Andrés Basso, Javier Ríos y Fernando Machado Pelloni. Para la fiscalía no hay dudas de que "Piti" comandó la banda junto a su hermano desde 2009 hasta 2023 y reclama una condena ejemplar por la magnitud y la persistencia de las actividades ilegales.

"Se trata de la mayor banda que ha operado en Argentina por el gobierno territorial y por el tiempo que permaneció en funciones", sostuvo Velasco en su exposición. El acusador público subrayó que Estrada Gonzáles continuó dirigiendo el negocio aun mientras estuvo prófugo durante 13 años. "Durante todo el tiempo que estuvo prófugo y hasta 2023, seguía manejando el negocio dentro de la villa en el turno que le tocaba".

La organización operaba con una estructura rígida y documentada. La red funcionaba por turnos de 28 días, alternando el mando entre "Piti" y Marcos, y el funcionamiento quedaba registrado en cuadernos secuestrados durante allanamientos. De acuerdo a la acusación final, los hermanos se dividían las funciones para generar "un negocio fructífero" donde "no se pisaban entre ellos".

Velasco también detalló cómo era el control territorial, del cual señaló que se sostenía con violencia y obstáculos físicos deliberados. "Hacían montañas de basura en lugar de lomos de burro, ponían carteles para tapar las cámaras, todo para evitar que el Estado pudiera ingresar al lugar. Manejaban las 7 hectáreas" dentro de la villa.