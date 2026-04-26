Triple crimen de Florencio Varela: la Justicia determinó la falta de pruebas para procesar a uno de los imputados

La Justicia federal de Morón consideró que las pruebas actuales no bastan para procesar a Joseph Freyser Cubas Zavaleta.

La investigación por el triple crimen de Florencio Varela sumó un nuevo capítulo judicial en las últimas horas. La Justicia federal dictó la falta de mérito para el ciudadano peruano Joseph Freyser Cubas Zavaleta, mundialmente conocido bajo el alias de “Señor J”. Pese a recuperar la libertad técnica, el imputado continuará ligado al expediente que busca esclarecer los asesinatos de Lara Morena Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verri.

Un testigo reservado y pruebas insuficientes Cubas Zavaleta había quedado implicado en la causa en octubre pasado. Su detención se produjo luego de que un testigo de identidad reservada lo señalara como el presunto autor intelectual del ataque ocurrido el 19 de septiembre del año pasado.

No obstante, el Juzgado Federal de Morón resolvió que, por el momento, no existen evidencias categóricas para situar al "Señor J" en la escena del crimen o demostrar su participación directa en la planificación del mismo. Según informó la agencia Noticias Argentinas, la situación procesal de Cubas Zavaleta podría dar un vuelco una vez que se completen los peritajes técnicos y los cruces de llamadas telefónicas que aún se encuentran pendientes en el expediente.

La pieza clave: la extradición de “Pequeño J” A pesar del respiro judicial para el "Señor J", la causa promete reactivarse con la llegada de un actor central: Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”.

La Justicia de Perú ya dio por concluido el proceso de extradición de Valverde Victoriano. Actualmente, los gobiernos de Argentina y Perú ajustan los detalles logísticos para su traslado vía aérea.