Condenaron a Felipe Pettinato a 3 años de cárcel por la muerte de su neurólogo, pero no irá preso

Este lunes por la mañana, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) porteño N°14 condenó a Felipe Pettinato a tres años de prisión en suspenso por el incendio culposo que mató a Melchor Rodrigo , el neurólogo que murió el 16 de mayo de 2022 en el departamento de Pettinato.

En un principio, el artista había sido acusado de estrago doloso seguido de muerte, un delito con una pena de entre 8 y 20 años de prisión. La querella, a cargo de la mamá de Rodrigo, pidió que sea condenado a 15 años de cárcel, ya que sostuvo que Felipe no intentó salvar a su hijo.

Por otro lado, el fiscal Fernando Klappenbach bajó la calificación a estrago culposo seguido de muerte. A su vez, consideró la condena previa de Pettinato, donde fue condenado a nueve meses en suspenso por el abuso sexual simple de una joven de 15 años.

La defensa de Pettinato pidió que sea absuelto . “No voy a hablar ante el veredicto”, fueron las últimas palabras del acusado.

Finalmente, el Tribunal lo condenó a tres años de prisión en suspenso, tras encontrarlo culpable del delito de estrago culposo seguido de muerte. La querella y la defensa podrán apelar el fallo.

El caso

A fines de febrero se dio inicio al juicio contra Felipe Pettinato por la muerte de Melchor Rodrigo ocurrida el 16 de mayo de 2022, tras un incendio dentro del departamento del hijo del conductor televisivo Roberto, ubicado en el piso 22 “F” de un edificio en Aguilar al 2300, en el barrio porteño de Belgrano.

Pasadas las 23 se desató un incendio en el interior del departamento, motivo por el que Felipe salió al pasillo y pidió auxilio para sofocar las llamas y para que rescataran a su amigo.

Pettinato incendio Melchor Rodrigo murió el 16 de mayo de 2022. melchorrodrigo.com

A pesar de que un vecino intentó ayudar, cuando los bomberos llegaron al edificio constataron que en el living del departamento yacía el cuerpo sin vida del médico, quien presentaba gravísimas quemaduras en la parte inferior de sus piernas.

La autopsia reveló que Melchor murió por “quemaduras críticas del 90% de la superficie corporal”, así como también por “congestión, edema y hemorragia pulmonar”.

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