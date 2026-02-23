Comienza el juicio a Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo

Después de cuatro años, Felipe Pettinato estará frente a un tribunal para responder por la muerte de Melchor Rodrigo , su médico neurólogo. El debate oral y público a iniciar durante esta mañana estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Número 14.

Todo comenzó la madrugada del 16 de mayo de 2022, en el piso 22 de un edificio de la calle Aguilar, en el barrio porteño de Belgrano. Rodrigo había cenado esa noche con Pettinato , según surgió del análisis de los celulares secuestrados, y había quedado dormido en un sillón del departamento donde comenzó el fuego que lo dejó con 90% del cuerpo quemado, mientras Felipe salió ileso

La pericia toxicológica determinó que el médico dormía bajo los efectos de psicofármacos, lo que lo habría dejado imposibilitado de reaccionar. El fiscal Martín Mainardi lo imputó un año y cinco meses después del hecho por el delito de estrago doloso seguido de muerte, sosteniendo que Pettinato inició el incendio "a sabiendas del peligro que ello implicaba" para quienes estaban en el lugar y, sobre todo, para Rodrigo, que dormía sin posibilidad de escapar.

El analisis de los bomberos de la Policía de la Ciudad será una de las pruebas clave del proceso, junto con el contenido de los dispositivos electrónicos hallados en la escena, que además revelaron un dato llamativo: el neurólogo tenía planeado radicarse en el exterior y dejar de atender a Felipe.

La querella estara encabezada por Delia Beatriz, la madre de Melchor de 81 años y que abrirá la ronda de testimonios. El juicio ya se había postergado antes: estaba fijado para septiembre de 2025, pero la salida de un magistrado del tribunal obligó a reprogramarlo.

El debate se realizará de forma virtual, por Zoom, con seis audiencias previstas. Los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle presidirán el proceso. La acusación estará a cargo del fiscal Fernando Klappenbach, y dos abogados defenderán a Pettinato. El hermetismo en torno a la estrategia de ambas partes es total

Sin embargo, se conocio que entre los 23 testigos previstos figuran vecinos del edificio, especialistas en incendios y explosivos, forenses, criminalistas y el tanatólogo que realizó la autopsia de Rodrigo.

Pettinato nunca fue detenido de forma preventiva a lo largo de todo el proceso, pese a que la pena en expectativa es de entre 8 y 20 años de prisión. No obstante, el streamer tiene el antecedente de haber condenado por la Justicia de San Isidro a nueve meses de prisión en suspenso en 2024 por el abuso sexual de una menor de 15 años.