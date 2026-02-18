El alpinista que enfrenta un juicio sin precedentes por "dejar morir" a su novia en la montaña más alta de Austria

Más de un año después de que una mujer de 33 años muriera congelada en la montaña más alta de Austria , su novio comparecerá en un juicio este jueves, acusado de homicidio por negligencia grave.

Kerstin G. murió de hipotermia durante una excursión de montañismo al Grossglockner que salió terriblemente mal. Su novio está acusado de dejarla desprotegida y exhausta cerca de la cumbre en medio de una tormenta la madrugada del 19 de enero de 2025, mientras él buscaba ayuda.

El juicio ha suscitado interés y debate, no solo en Austria, sino también en las comunidades de montañistas más allá de sus fronteras.

La fiscalía afirma que, al ser el escalador más experimentado, el hombre enjuiciado era "el guía responsable de la excursión" y no regresó ni pidió ayuda a tiempo para ayudar a su novia.

Identificado por los medios austriacos como Thomas P., él niega los cargos y su abogado, Kurt Jelinek, ha descrito la muerte de la mujer como "un trágico accidente".

Cambio de paradigma

La tragedia se desató después de que la pareja comenzara su ascenso al Grossglockner, de 3798 metros de altura.

La fiscalía acusa a Thomas P. de cometer errores desde el principio y publicó una lista de 9.

Lo que este juicio pone en cuestión es en qué momento el criterio personal y la toma de riesgos se convierten en motivo de responsabilidad penal. Si el escalador es declarado culpable, podría suponer un cambio de paradigma para los deportes de montaña, según el periódico austriaco Der Standard.

Un aspecto clave del caso es la acusación de la fiscalía de Innsbruck que sostiene que Thomas P. debería ser considerado el "guía responsable de la excursión", ya que, "a diferencia de su novia, él ya tenía mucha experiencia en excursiones alpinas de gran altitud y había planificado la excursión".

La fiscalía afirma que él intentó hacer la caminata pese a que su novia "nunca había realizado una excursión alpina de esta duración, dificultad y altitud, y a pesar de las difíciles condiciones invernales".

También alegan que partió con dos horas de retraso y que no llevó "suficiente equipo vivac de emergencia". Estos son los elementos de material ligero y compacto que se requieren para pernoctar al aire libre en la naturaleza sin usar tienda de campaña

Además, "permitió a su novia usar botas de snowboard blandas, un equipo no apto para una excursión de gran altitud en terreno mixto", afirman los fiscales.

El acusado lo niega. En un comunicado, su abogado, Kurt Jelinek, afirmó que la pareja había planeado la excursión en conjunto.

"Ambos se consideraban... suficientemente experimentados, adecuadamente preparados y bien equipados", afirmó. Ambos tenían "experiencia alpina relevante" y estaban "en muy buena condición física".

Una vez en la montaña, los fiscales afirman que el hombre debería haber regresado, cuando aún era posible, debido a los fuertes vientos de hasta 74 km/h y al frío invernal. La temperatura era de -8 °C, con una sensación térmica de -20 °C, señalaron.

La pareja no regresó.

Versiones encontradas

Los relatos sobre lo que sucedió después difieren.

Según el abogado del acusado, llegaron a un lugar llamado Frühstücksplatz a las 13:30 del 18 de enero, el punto del recorrido tras el cual no había vuelta atrás antes de la cima.

Como ninguno de los dos estaba "agotado ni abrumado", continuaron, declaró Kurt Jelinek.

La fiscalía afirma que la pareja se quedó atrapada alrededor de las 20:50 y que el hombre no llamó a la policía ni envió señales de socorro cuando un helicóptero policial los sobrevoló alrededor de las 22:50.

www.foto-webcam.eu Esta imagen de una cámara web muestra a la pareja todavía escalando a las 21:00 horas del 18 de enero.

El abogado del novio afirmó que en ese momento su cliente y su novia aún se sentían bien y no pidieron ayuda, ya que estaban cerca de la cima.

Las imágenes de la cámara web muestran las luces de sus linternas mientras escalaban la montaña.

Pero poco después, Jelinek afirmó que la situación cambió drásticamente. Para "total sorpresa" del hombre, la mujer "mostró repentinamente signos de agotamiento cada vez mayores", aunque para entonces ya era demasiado tarde para regresar.

A las 00:35 del 19 de enero, llamó a la policía de montaña. El contenido de la conversación no está claro, pero el abogado afirma que él pidió ayuda y niega haberle dicho a la policía que todo estaba bien. La policía alega que entonces silenció su teléfono y no respondió a más llamadas.

Kurt Jelinek afirma que la pareja logró llegar a una zona a unos 40 metros por debajo de la cruz que marca la cima del Grossglockner.

Como la novia del acusado estaba demasiado agotada para moverse, la dejó para buscar ayuda, escalando la cima y descendiendo por el otro lado, asegura. La fiscalía afirma que la dejó a las 02:00.

Su figura iluminada por una antorcha aparece en imágenes de una cámara web mientras descendía de la cumbre.

La fiscalía afirma que no utilizó mantas de rescate de aluminio ni ningún otro equipo para protegerla del frío y esperó hasta las 3:30 para avisar a los servicios de emergencia.

Getty Images Con 3.798 metros de altura, el Grossglockner es la montaña más alta de Austria.

Para entonces, probablemente ya era demasiado tarde. Los fuertes vientos impidieron el rescate en helicóptero durante la noche.

Kerstin G murió sola en la nieve, en la ladera helada de la montaña.

Sus redes sociales sugieren que era una entusiasta del montañismo y su madre declaró a los medios alemanes que le encantaba hacer senderismo nocturno.

El abogado de Thomas P. lamenta profundamente su muerte. "Sobre todo, expresa sus más sinceras condolencias a la familia de la fallecida", declaró Jelinek.

De ser hallado culpable, Thomas P. se enfrenta a hasta tres años de prisión.

Un veredicto de culpabilidad también podría tener implicaciones para otros alpinistas y la responsabilidad que podrían asumir por sus compañeros en el futuro.

