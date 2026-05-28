Caso Maradona: Agustina Cosachov declaró que Diego debía seguir su recuperación en un centro de rehabilitación

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Filchman sobre el acta de externación

“Fui convocada para la confección del acta de externación. Estábamos en plena pandemia y mi gerencia estaba a cargo de los protocolos del COVID. Me llamó Dimitroff (ex director de la Clínica) para compartirme una situación que estaba viviendo con respecto al egreso de Maradona. La familia estaba pensando llevarlo a un domicilio, y a los médicos no les parecía una opción segura, y querían ver cómo podía hacer para que esto quedara documentado”, afirmó.

Al precisar cuáles eran sus funciones específicas, la testigo puntualizó: “Nosotros no conocemos ni intervenimos en el estado clínico. Solo tomamos la reseña clínica que nos trasmite el equipo tratante, en este caso me la dio el doctor Pablo Dimitroff. Siempre le pido que me de la mayor información posible, cuál era la idea del equipo tratante, a donde iba a ir, si está en condiciones de egresar, si tiene el alta médica. Con todo eso yo hago un borrador, supongo que se lo envío por mail o se lo leo, y él me corrige ahí”.

Más adelante, relató cómo se validó el documento frente a los allegados y profesionales de la salud:

“Hubo una reunión con la familia y el cuerpo médico tratante y pedí que se leyera el acta en voz alta. También que cada uno se llevara una copia. Ahí exhiben el documento, firmado por Luque, Cosachov, Dimitroff, Jana y Gianinna Maradona. Cuando me junté con el resto de las partes, les pregunté si estaban todos de acuerdo en que esto es lo que habíamos charlado”, agregó la testigo.

Finalmente, ante la consulta del fiscal Ferrari sobre si el equipo médico le había solicitado sumar alguna pauta o directiva extra de último momento al documento, la mujer fue tajante: “Una vez ahí no”, respondió.