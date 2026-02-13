La Toretto sufrió un ataque de pánico durante la audiencia preliminar

Este viernes por la mañana se conoció la fecha del juicio contra Felicitas Alvite, más conocida como La Toretto.

Este viernes por la mañana, se conoció la fecha del juicio contra Felicitas Alvite, más conocida como La Toretto, la joven que atropelló al motociclista Walter Armand en La Plata. Durante la audiencia preliminar, Alvite sufrió un ataque de pánico y la sala tuvo que ser evacuada.

Debido a lo ocurrido, profesionales de la Unidad de Diagnóstico y Emergencias (UDEC) se hicieron presentes en el lugar y asistieron a la joven. Según informó el medio 0221, La Toretto se retiró del edificio acompañada por su familia.

Cuándo arranca el juicio contra La Toretto En las últimas horas, se conoció la fecha del juicio contra la joven. Las jornadas serán el 2, 3 y 6 de noviembre de este año. Cabe destacar que La Toretto cumple la prisión domiciliaria mientras aguarda el inicio del juicio.

La audiencia comenzó a las 8.30 y lo primero que hizo la jueza Silvia Hoeer fue fijar la fecha del juicio. El debate oral estará a cargo del Tribunal Oral Criminal II de La Plata y la acusación está en manos del fiscal Martín Chiorazzi.

"La Toretto" Foto: NA NA Tras definir las fechas, se presentaron las pruebas que se van a debatir en el juicio y se descartaron aquellas que no serán tomadas en cuenta. Alvite está acusada de homicidio simple con dolo eventual, con una pena en expectativa de 8 a 25 años de prisión.